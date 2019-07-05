شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب لـ"تايم سبورت": متفائل لحظ المنتخب وهناك خلل فى التكتيك الدفاعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، إن منتخب مصر لعب ثلاث مباريات وحصل على العلامة الكاملة، ولم نتلق أى أهداف، ولكن الجماهير تريد أداء أفضل للمنتخب، موضحاً أن الأداء ليس فيه جمال كرة القدم.
وأكد خلال تصريحاته لفضائية "تايم سبورت"، أن المنتخب استغل الفرص بشكل إيجابى، موضحاً أن هناك تغيير فى تشكيل الفريق عن فترة خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب، حتى مارس، وعند الانضمام للبطولة ودخول عناصر أخرى، تغيّر كثيراً.
وذكر "غريب"، أن الهيكل الأساسى للفريق منذ كأس العالم حتى الآن فيه 85 % من اللاعبين ويؤدون بنفس الطريقة والأسلوب، مضيفاً أنه كان هناك خلل دفاعى جماعى فى مباراة أوغندا.
وتابع:"أنا متفاءل، وخاصة الفرق اللى فى سكتنا، واحنا فى البطولة السابقة لعبنا النهائى، وكان بنؤدى بشكل إيجابى، لكن كان بقالنا فترة كبيرة بعيدة عن اللعب فى البطولات الإفريقية".
يستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراته أمام جنوب أفريقيا، فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت، على استاد القاهرة، بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى محققًا العلامة الكاملة بالفوز فى 3 مباريات أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ليحصد 9 نقاط بدور المجموعات، دون أن تستقبل شباكه أى أهداف .
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