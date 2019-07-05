شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز بو دربالة: أشجع الأهلى و محمود الخطيب رمز كبير فى الكرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عزيز بودربالة نجم منتخب المغرب السابق، أنه يقوم بتشجيع فريق الأهلى المصرى خلال مباريات بطولة الدورى المصرى وهذا الأمر منذ زمن طويل ولكن هذا الأمر لم يفصح عنه من قبل لأن لديه أصدقاء من مشجى الفرق المنافسة فى مصر.

وأضاف عزيز بودربالة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى، أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى رمز كبير فى الكرة الأفريقية ويتمنى مقابلته خلال تواجده فى القاهرة الآن .

وأشار عزيز بودربالة، إلى أن محمود الخطيب من أحد أهم اللاعبين فى قارة أفريقيا وكان ينتظر المباريات التى يشارك بها خلال البطولات الأفريقية لمشاهدتها.