شكرا لقرائتكم خبر عن مروان ينضم للتدريبات الجماعية وكوكا يواصل العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم مروان محسن لاعب المنتخب الوطني إلى التدريبات الجماعية اليوم بعد يومين من التدريبات الفردية إثر شعوره بالإجهاد بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام أوغندا في ختام الدور الأول لبطولة الأمم الأفريقية.

يواجه منتخب مصر من مواجهة منتخب جنوب أفريقيا فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وتقام مباراة منتخب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء يوم السبت باستاد القاهرة في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية.

فيما يواصل أحمد حسن "كوكا" تدريباته العلاجية بعد إصابته في المباراة نفسها بكدمة فى أنكل القدم ويغيب عن مباراة جنوب أفريقيا.

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كما حرص المكسيكي خافيير أجيري على إقامة فقرة يومية للاعبين خاصة بضربات الترجيح ، وأدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية ثم تقسيمة قبل نهاية المران الذى أقيم باستاد الكلية الحربية.

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى .. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل اي هدف في ٣ مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل في ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و ١٩٧٤ ، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.