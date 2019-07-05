شكرا لقرائتكم خبر عن متعب لـ "تايم سبورت": لاعبى المنتخب "متضايقين" من المنتقدين لأدائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، أنه خلال زيارته للاعبى منتخب الفراعنة تم الحديث عن الأداء وأبدوا إنزعاجهم الشديد من الهجوم الواقع عليهم من المحللين والجمهور خلال مباريات دورى المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت" أنه تعاهدوا على الفوز وحصد البطولة وبذل كثير من الجهد خلال مباراة جنوب أفريقيا القادمة لإثبات أنفسهم أمام الجمهور والمحللين فى إمكانياتهم وأحقيتهم فى حصد اللقب الثامن .

يستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراته أمام جنوب أفريقيا، فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت، على استاد القاهرة، بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى محققًا العلامة الكاملة بالفوز فى 3 مباريات أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ليحصد 9 نقاط بدور المجموعات، دون أن تستقبل شباكه أى أهداف.