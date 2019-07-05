شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يطير لجنوب أفريقيا الاحد للمشاركة فى دورة ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُسافر بعثة منتخب مصر لكرة قدم الصالات إلى جنوب أفريقيا، الأحد المقبل؛ استعدادًا للمشاركة في دورة دولية ثلاثية، تضم موزمبيق إلى جانب الدولة المُضيفة.

ودخل منذ أيام منتخب الصالات في معسكر بمصر بـ18 لاعب، وذلك قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، وسيترأس البعثة خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وسيلعب المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا يوم ١٠ يوليو، ثم سيواجه موزمبيق يوم ١٢، وستتجدد مواجهته بالمنتخب الجنوب أفريقي يوم ١٤، وفي اليوم التالي ستعود البعثة إلى مصر بمشيئة الله.

وستلعب مصر أمام جنوب أفريقيا مباراتين، بناء على طلب الدولة المُضيفة، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني الذي يقود هشام صالح كمدير فني، ونادر رشاد كمدرب عام.