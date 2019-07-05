شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: طالبت الشناوى بعدم التركيز بالجوائز الفردية.. وناجى "مظلوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان مدرب حراس فريق الأهلى أنه تحدث هاتفيا مع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى والمنتخب الوطنى وطالبه بعد النظر إلى الجوائز الفردية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

وعلق طارق سليمان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "تايم سبورت" على إصابة محمود جنش حارس مرمى الفراعنة بقطع فى وتر إكليس وما ردده بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتسبب أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر فى الأمر، قائلا:"أحمد ناجى مظلوم والحمل التدريبى الزائد شئ طبيعى فى تدريبات حراسة المرمى".

وأشار طارق سليمان أن مركز حراسة المرمى فى منتخب مصر شئ أساسى فى حصد البطولات الأفريقية التى تم الفوز بيها خلال السنوات الماضية وهذا الأمر ظهر فى بطولة عام 2008 و 2006 و 2010 ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.

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وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات، وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.