شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ"تايم سبورت": روح التشجيع عادت خلال مباريات أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إنه حضر كثيراً مباريات المنتخب الوطنى ولم يرتدى قميص الفراعنة ولكن هذا العام شاهد انتماء كبير فى المدرجات وأجواء تشجيعية قوية مما جعله يرتدى قميص المنتخب فى المدرجات.

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وأوضح الثعلب خلال لقائه مع الإعلامى سيف زاهر عبر فضائية "تايم سبورت"، أن والده كان يصطحبه منذ صغره للذهاب للاستاد، لافتاً إلى أنه كان يشعر بمتعة كبيرة خلال التشجيع والتى عادت حاليا فى النسخة الحالية من أمم إفريقيا.