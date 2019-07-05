صور.. إسلام سرى يحتفل بزفافه فى الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم إسلام سري لاعب المصري وطلائع الجيش حفل زفافه في الوقت الحالى بأحد فنادق الاسماعيلية. وحرص الجهاز الفني و الاداري لنادي طلائع الجيش علي حضور حفل زفاف اللاعب حيث حضر محمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الاداري وسيد السويركي مدرب حراس المرمى وكان مسئولى طلائع الجيش قد قرروا تعيين أحمد عبد العزيز مدرباً فى الجهاز المعاون للبلجيكى لوك ايميل . وتعاقد طلائع الجيش مع أربع لاعبين فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسي ثنائي بيراميدز Advertisements وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39. وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث"، يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.

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