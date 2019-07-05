محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
اهتمت وسائل الإعلام الإسبانية بزيارة سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني إلى مصر من أجل قضاء جزءاً من شهر العسل مع زوجته على الشواطئ المصرية.
صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريراً عن الترحيب الودود من المصريين بنجم ريال مدريد الذي يعيش الآن في أحد فنادق الغردقة على ساحل البحر الأحمر.
سيرجيو راموس كان عدو المصريين الأول في كرة القدم في الصيف الماضي عندما تسبب في إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا وتسبب في غيابه عن مواجهة بلاده ضد أوروجواي في افتتاح مشوار مونديال روسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من "حادثة صلاح" الشهيرة التي جعلت المصريين يشعرون بالكراهية تجاه راموس، قوبل قائد ريال مدريد بترحاب شديد وبحفاوة بالغة في مصر.
وألمحت الصحيفة إلى أن المعاملة الرائعة التي لقاها راموس في مصر جاءت لأن الوقت الكافي قد مضى على التسبب في إصابة نجم مصر الأول، مُعقبةً: "الوقت يشفي كل الجروح".
كانت هذه تفاصيل خبر ماركا: الوقت يشفي الجروح.. المصريون رحبوا براموس رغم حادثة صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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