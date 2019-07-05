رياضة | أهم أخبار الاتحاد السعودي يوم الخميس 4-7-2019

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شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الخميس 4-7-2019، أبرزها اقتراب العميد من التوقيع مع لويس خيمينيز، وإعارة رودريجيز، والتعاقد مع عبدالرحمن العبود.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الاتحاد على مدار اليوم الخميس 4-7-2019:

الاتحاد يتوصل لاتفاق مبدئي مع خيمينيز

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي من التعاقد مع التشيلي لويس خيمينيز لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق مبدأي مع خيمينيز للتعاقد معه كلاعب آسيوي، بسبب حمله لجواز سفر فلسطيني".

ومن المقرر أن يتم التوقيع مع اللاعب عقب اجتيازه للاختبارات الطبية، في نهاية الأسبوع الجاري، قادمًا من صفوف بالستينو التشيلي.

وشارك خيمينيز في 21 رفقة فريقه التشيلي، نجح خلالها من إحراز 4 أهداف وصناعة مثلهم.

ويذكر أن صاحب الـ 35 عامًا سبق له اللعب مع إنتر ميلان الإيطالي من موسم 2008 حتى 2010، قبل أن ينتقل لنادي بارما وويست هام يونايتد الإنجليزي، ثم قرر خوض تجربة عربية مع أندية الأهلي والنصر الإماراتيان، والغرافة وقطر والعربي القطريين.

رودريجيز ينتقل إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعاراة

أكدت تقارير صحفية سعودية، على إعارة جاري رودريجيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وافقت على إعارة رودريجيز إلى نادي فنربخشة التركي.

ولم ينجح رودريجيز في إثبات قدراته الفنية، للتشيلي سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، ليكون أول الراحلين الأجانب عن صفوف الفريق.

ويذكر أن صاحب الـ 28 عامًا انضم لصفوف العميد السعودي، في يناير الماضي، قادمًا من صفوف جالطة سراي التركي لمدة أربعة مواسم.

عبد الرحمن العبود يوقع رسميًا لنادي الاتحاد

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تعاقده رسميًا مع عبد الرحمن العبود قادمًا من نادي الاتفاق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

‫ووقع العبود صاحب الـ24 عامًا على عقود انضمامه للاتحاد، لمدة أربعة مواسم مقبلة.

‫وكلفت صفقة انتقال عبد الرحمن العبود لصفوف الاتحاد مبلغ 12 مليون ريال، قام النادي بدفعها للاتفاق للحصول على خدمات العبود.

وصول بعثة الاتحاد إلى مانشستر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة مانشستر البريطانية، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020.

وترأس بعثة الاتحاد، رئيس النادي أنمار بن عبدالله الحائلي، وبمرافقة نائب رئيس النادي، المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الاتحاد، حتى 25 يوليو الجاري، قبل أن تتوجه البعثة إلى الإمارات، للانخراط في معسكر يستمر حتى 4 أغسطس المقبل.