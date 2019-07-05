رياضة | الشباب والرياضة تقيم احتفالية كبرى للوزراء والسفراء الأفارقة على هامش كان ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تقيم احتفالية كبرى للوزراء والسفراء الأفارقة على هامش كان ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة احتفالية كبري على هامش بطولة الأمم الأفريقية، بحضور وزير الشباب والرياضة، ووزير الآثار، وسفراء الدول الافريقية المشاركة في البطولة، ولفيف من الإعلامين المصريين والأفارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة، وذلك مساء اليوم، بقلعة صلاح الدين.

ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة قلعة صلاح الدين للسفراء ووزراء الشباب والرياضة الأفارقة والتي تمثل عبق التاريخ المصري القديم، مؤكدا على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتذليل كافة العقبات لخروج بطولة الأمم الأفريقية بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانه مصر من خلال التنسيق بين جميع الوزارات المعنية.

وخلال كلمته، أعلن وزير الآثار أن عام 2019 يصرح للأشقاء الأفارقة دخول جميع الأماكن الآثرية بنفس قيمة دخول المصريين، نظراً لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستضافة البطولة الأكبر على مستوي القارة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وخلال الحفل تم استعراض دور القوات المسلحة المصرية في الإعداد للبطولة الافريقية من خلال تطوير الأستادات ورفع كفاءتها.

على هامش الاحتفالية تم تكريم أفضل هتاف جماهيري لتشجيع المنتخبات القومية في بطولة الأمم الأفريقية 2019 للفائز أحمد سعيد صاحب هتاف "مصر أعظم بلد في الكون".