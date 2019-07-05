رياضة | عاجل.. عرض برتغالي وألماني لمهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عرض برتغالي وألماني لمهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضين للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ويرغب اللاعب في الرحيل عن الأهلي في ظل عدم اعتماد الأوروجوياني مارتن لاسارتي عليه في خط هجوم الفريق، وبسبب الخلاف الذي حدث بينهما في الساعات الماضية.

ويملك صلاح عرضين أحدهما من البرتغال والثاني من ألمانيا للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الحالي، حيث سيطلب من النادي السماح له بخوض تجربة الاحتراف الخارجي.