رياضة | الإسماعيلي يخسر وديا أمام القناة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يخسر وديا أمام القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، أمام نظيره القناة بهدف نظيف من ركلة جزاء، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم علي ستاد القناة بالإسماعيلية.

شهدت المباراة سيطرة كبيرة من القناة في الشوط الأول، قبل أن يشرك جهاز الإسماعيلى عدد من اللاعبين الناشئين في الشوط الثاني ليستحوذ الدراويش علي مجريات اللقاء ولكن بدون أهداف.

تأتي تلك المباراة للوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين استعداداً للموسم الجديد.

وكان الإسماعيلي قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون

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في حراسة المرمى.. محمد فوزي

في خط الدفاع.. أحمد أيمن ومحمد هاشم وأسامة إبراهيم وطارق طه

في خط الوسط.. عماد حمدي وعبدالرحمن مجدي ومحمد الضرف ومدحت فقوسة ومحمد الشامي

في خط الهجوم.. لاعب يخضع للاختبار

شهدت المباراة مشاركة محمد عمار ومصطفى فارس وعمر هنيدي ومحمد بيومي وإبراهيم حسن وحازم مرسى ومحمد مصيلحى وثنائي يخضع للاختبار.