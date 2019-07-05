رياضة | فيجو يجاور مورينيو في "تايم سبورت" لتحليل مباريات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيجو يجاور مورينيو في "تايم سبورت" لتحليل مباريات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قنوات "تايم سبورت" المصرية، في التعاقد مع النجم البرتغالي لويس فيجو لاعب ريال مدريد السابق، لتحليل مباريات الأمم الإفريقية بداية من دور الستة عشر عبر قنواتها.

وكانت مجموعة إعلام المصريين المالكة للقناة، تعاقدت مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتحليل مباريات مصر بشكل مباشر خلال البطولة التي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة جنوب إفريقيا، مساء بعد غد السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.