رياضة | رسميا.. بيراميدز يُعلن نقل ملكية النادي للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بيراميدز يُعلن نقل ملكية النادي للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي بيراميدز بيانًا منذ قليل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلن خلاله استحواذ سالم الشامسي على أسهم النادي.

وجاء نص البيان كالتالي :-

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يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز اف سي ويأتي هذا الاستحواذ انعاكسا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها.

ويوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق معالي المستشار تركي ال الشيخ على رؤيته الثاقبة وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة.

ويؤكد المالك الجديد على رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية.