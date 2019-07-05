رياضة | مروان ينضم للتدريبات الجماعية وكوكا يواصل العلاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان ينضم للتدريبات الجماعية وكوكا يواصل العلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم مروان محسن لاعب المنتخب الوطني إلى التدريبات الجماعية اليوم بعد يومين من التدريبات الفردية إثر شعوره بالإجهاد بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام أوغندا في ختام الدور الأول لبطولة الأمم الأفريقية.

فيما يواصل أحمد حسن "كوكا" تدريباته العلاجية بعد إصابته في المباراة نفسها، والتي انتهت للفراعنة بهدفين دون رد بدور مجموعات الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

ويستعد المنتخب الوطني للقاء جنوب إفريقيا مساء بعد غد السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة.