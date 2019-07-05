رياضة | تقارير.. الأهلي يقترب من ضم كينو مقابل 10 ملايين دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. الأهلي يقترب من ضم كينو مقابل 10 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصبح البرازيلي "كينو" لاعب بيراميدز علي أعتاب الانتقال لصفوف نادي شباب الأهلي دبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليدعم الفريق الإماراتي بداية من الموسم المقبل.
وذكر موقع قناة "فوكس سبورتس" البرازيلي أن كينو توجه إلى دبي رفقة مدير أعماله إديسون نيتو من أجل اتمام صفقة الانتقال إلى شباب الأهلي دبي، حيث نشر وكيله صورة لهما من داخل الطائرة المتجهة للإمارات.
وأكد الموقع البرازيلي أن صفقة "كينو" ستكلف خزينة النادي الإماراتي 0 مليون دولار، يحصل عليهم نادي بيراميدز، ذلك بخلاف الراتب السنوي للاعب.
يذكر أن كينو شارك مع بيراميدز في 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، تمكن من تسجيل 8 أهداف، وصنع 11.