رياضة | تقارير.. الأهلي يقترب من ضم كينو مقابل 10 ملايين دولار

وذكر موقع قناة "فوكس سبورتس" البرازيلي أن كينو توجه إلى دبي رفقة مدير أعماله إديسون نيتو من أجل اتمام صفقة الانتقال إلى شباب الأهلي دبي، حيث نشر وكيله صورة لهما من داخل الطائرة المتجهة للإمارات.

وأكد الموقع البرازيلي أن صفقة "كينو" ستكلف خزينة النادي الإماراتي 0 مليون دولار، يحصل عليهم نادي بيراميدز، ذلك بخلاف الراتب السنوي للاعب.

يذكر أن كينو شارك مع بيراميدز في 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، تمكن من تسجيل 8 أهداف، وصنع 11.