رياضة | الشباب ينهي علاقته مع لويز أنطونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب ينهي علاقته مع لويز أنطونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تعاقدها مع لاعب الوسط البرازيلي لويز أنطونيو.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب معلقًا عليها : "وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع المحترف البرازيلي لويز أنطونيو".

وأضافت: "كما قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على ما قدم خلال الفترة الماضية".

ويذكر أن أنطونيو قد انضم لصفوف الشباب في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف تشابيكوينسي البرازيلي لمدة عامين.