رياضة | سيدروف يركز على ركلات الجزاء في تدريبات الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدروف يركز على ركلات الجزاء في تدريبات الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض منتخب الكاميرون، تحت قيادة الهولندي سيدورف ، مرانه الاول على ملعب استاد جامعة الإسكندرية ، واشتمل المران على تدريبات حماسية تنوعت ما بين الجانب البدنى والخططى لتنفيذ خطة اللعب التى سيلعب بها الفريق أمام منتخب نيجيريا فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين يوم السبت بدور الـ١٦ بكأس أمم إفريقيا توتال مصر 2019.

وخاض الأسود غير المروضة المران بملعب جامعة الإسكندرية وشارك فيه ٢٢ لاعبا عقب استبعاد جويل تاجوي لتعرضه لأزمة قلبية وغادر معسكر الفريق بالإسماعيلية خلال مباريات الدور الأول.

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وخصص المدير الفنى فقرة تدريبة خاصة بتنفيذ ضربات جزاء تحسبا لإمكانية انتهاء المباراة بالتعادل، وظهر غالبية اللاعبين بشكل مميز خلال تنفيذ ضربات الجزاء .

كما حرص سيدورف على إيقاف المران أثناء التدريبات عدة مرات بهدف الدقة فى تنفيذ خطة لعب الفريق خاصة فى الجمل التى تتعلق بالدفاع والهجوم.

وتأهل الكاميرون لثمن النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف غانا المتصدر، بينما وصل نيجيريا كوصيف للمجموعة الثانية خلف مدغشقر.