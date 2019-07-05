رياضة | منتخب الكونغو يؤدى تدريبه الأول بملعب الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الكونغو يؤدى تدريبه الأول بملعب الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى منتخب الكونغو بقيادة مديره الفني فلوران ايجينجي، مرانه الأول على ملعب نادى الاتحاد السكندري بسموحة، واشتمل المران على تدريبات خططية بوسط الملعب استمرت لمدة ٩٠ دقيقة .

وكان المدير الفنى قد حرص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران بغرفة خلع الملابس .

وكانت بعثة الفريق قد وصلت أمس للإسكندرية وتم تسكين الفريق بأحد فنادق منطقة سيدى جابر .

ويلتقى منتخب الكونغو مع منتخب مدغشقر بدور الـ١٦ لبطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 يوم الأحد باستاد الإسكندرية .