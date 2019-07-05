رياضة | أخبار برشلونة اليوم.. البرسا يوجه رسالة أخيرة إلى نيمار وينقض على الصفقة المُستحيلة وتفاصيل رحيل كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم.. البرسا يوجه رسالة أخيرة إلى نيمار وينقض على الصفقة المُستحيلة وتفاصيل رحيل كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الخميس الموافق 4 - 7 -2019 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 4-7-2019:

حقيقة رحيل المغضوب عليه في برشلونة

نفى كيا جورابشيان وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الأنباء التي أكدت رحيله عن النادي الإسباني.

وقال جورابشيان في تصريحات لراديو مونت كارلو : "لقد تحدثت قبل بضعة أيام مع بيب سيجورا المدير الرياضي لبرشلونة وأخبرني أنهم لا يريد بيع كوتينيو هذا الصيف".

وكان كوتينيو قضى موسمًا صعبًا مع برشلونة، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود ودخل في صدامات مع جماهير البلوجرانا ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

كما أعربت عدة أندية أوروبية عن رغبتها في التعاقد مع النجم البرازيلي على رأسهم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

حساب برشلونة الرسمي يُرحب بالصفقة الجديدة

رحب حساب نادي برشلونة الإسباني الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالهولندي فرانك دي يونج نجم الفريق الجديد المنتقل من أياكس إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم برشلونة دي يونج قادمًا من أياكس مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمتغيرات، ووقع اللاعب وقع عقدًا لمدة 5 مواسم، حتى موسم 2023-2024.

وكان الفريق الكتالوني قد نجح برشلونة في حسم الصراع على دي يونج، بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

باريس سان جيرمان يكسر ظهر برشلونة بسبب نيمار

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عن المبلغ المطلوب من نادي باريس سان جيرمان للسماح برحيل نجمه نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق وهو 300 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الباريسية إلى أن نادي برشلونة يبحث عن حلول عدة لتمويل صفقة عودة النجم البرازيلي نيمار عن طريق بيع لاعبيه.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة سوف يرضي باريس سان جيرمان لكن ليس على استعداد لقبول كل شيء، خاصةً أن النادي الفرنسي يريد 300 مليون يورو مبدئياً للسماح لـ "الرقم 10" بالرحيل.

وكان نيمار قد شعر بعدم التأقلم في صفوف باريس مع كثرة الإصابات وتركيز وسائل الإعلام والجماهير على موهبة كيليان مبابي الذي خطف الأضواء بمستواه الثابت.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في 2017 بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والمقدر بـ222 مليون يورو.

برشلونة يتأهب للانقضاض على نجم يوفنتوس

دخل نادي برشلونة دائرة المنافسة مع كبار أندية أوروبا على ضم نجم يوفنتوس وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن نادي برشلونة ينافس على ضم جواو كانسيلو مدافع يوفنتوس الذي سيرحل هذا الصيف.

وانضم برشلونة للمنافسة على اللاعب مع ناديي مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وذلك خلال الأسابيع الأخيرة فيما ذكرت الصحيفة أن أداء كانسيلو المنخفض بعض الشيء قد جعل الجماهير تنسى بدايته القوية.

الجدير بالذكر أن كانسيلو قد انضم لتمثيل صفوف نادي يوفنتوس في الصيف الماضي، قادمًا من فالنسيا بعد قضاء فترة إعارة مع إنتر ميلان.

وجاء قرار رحيل كانسيلو بناءاً على موافقة المدرب الإيطالي الجديد لليوفي ماوريسيو ساري الذي تولى المسؤولية الفنية خلفاً لماسيميليانو أليجري.

الحلم يعود من جديد.. الطريق يُفتح أمام برشلونة للصفقة المسروقة

لم يرق العرض الأول الذي قدمه نادي يوفنتوس الإيطالي، لشراء المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، مقابل 65 مليون يورو ثابتة ومتغيرة إدارة ناديه أياكس أمستردام، الذي يطالب بعشرة ملايين إضافية، بحسب ما نشرت اليوم الخميس صحيفة ألغيمين داجبلاد.

يؤدي الفشل في التوصل لاتفاق حالياً بخصوص قلب الدفاع (19 عاماً)، وقائد أياكس، إلى انضمامه الإثنين المقبل لتدريب الفريق، الذي سيستعد لخوض الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت ثاني أكثر الصحف قراءة في هولندا: "مسؤولو أياكس يتناقشون حول رحيل دي ليخت منذ وقت، لكنه حددوا سعراً لبيعه أعلى بشكل واضح من العرض الذي تقدم به يوفنتوس".

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع يبدو أنه "يفضل يوفنتوس"، لكن عرض الإيطاليين أقل بكثير من ذلك الذي قدمه كل من باريس سان جيرمان وبرشلونة"، رغم أنها إشارة إلى أن النادي الكاتالوني يبدو أنه انسحب من سباق التنافس عليه.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة سيدخل مجددًا في الصفقة ويقدم عرضًا جديدًا لضم اللاعب خلال ميركاتو الصيف الجاري.

انقلاب في برشلونة ومستقبل الرئيس على المحك

قرر بيب سيجورا المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني تقديم استقالته ليلحق بجوردي ميستري نائب رئيس النادي الذي قدم استقالته بشكل رسمي.

فيما لم يعلن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة عن نيته في الاستقالة أو الاستمرار وسط شائعات متداولة عن إمكانية رحيله بعد جوردي ميستري وسيجورا.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن جوسيب ماريا باتوميو رئيس نادي برشلونة قرر عدم تعيين نائب له وأسند القيام بأعباء هذا المنصب لنفسه.

رسميا.. برشلونة يبيع موهبته الجديدة إلى ليدز يونايتد

تعاقد نادي ليدز يونايتد الإنجليزي مع رافاييل موخيكا لاعب نادي برشلونة الإسباني بعقد يمتدإلى 3 سنوات.

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ومن المقرر أن ينض رافاييل موخيطا لفريق ليدز يونايتد تحت 23 سنة بعد أن فرط برشلونة في أحد مواهبه الشابة.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2019 - 2020

أسفرت قرعة الدوري الإسباني 2019 – 2020 فريق برشلونة في مواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الليجا يوم 18 أغسطس المقبل.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2019 – 2020

بلباو

ريال بيتيس

أوساسونا

‏فالنسيا

‏ غرناطة

‏فياريال

خيتافي

إشبيلية

إيبار

ريال مدريد

بلد الوليد

‏ ليفانتي

‏سيلتا فيجو

ليجانيس

أتليتيكو مدريد

مايوركا

‏ سوسيداد

آلافيس

إسبانيول

قرار غريب من برشلونة في صفقة نيمار

طلب نادي برشلونة الإسباني من نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عدم التمرد على فريقه حتى تتم الصفقة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة طلب من نيمار العودة لتدريبات باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة حتى لا يدخل في صدام مع إدارة النادي قد يعرض الصفقة للفشل.

وأضافت أن برشلونة يعلم رغبة باريس سان جيرمان فى بيع نيمار في الميركاتو الصيفي لكن النادى قد يعقد رحيله حال استمرار التمرد بعدم العودة لتدريبات الفريق بعد أسبوعين من تعافيه من الإصابة

برشلونة يوجه رسالة لـ نيمار: إفعل ما بوسعك للرحيل عن باريس !