رياضة | لأجل نيمار.. برشلونة يُغري باريس بثلاثة من نجومه المتألقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأجل نيمار.. برشلونة يُغري باريس بثلاثة من نجومه المتألقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، صار على أعتاب الرحيل عن ملعب كامب نو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع "le10sport" الفرنسي فإن البارسا زود نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بقائمة فيها ثلاثة اسماء يمكن ان يكونوا في عملية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.

وهذا الثلاثي هو عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينهو، وأيضا صامويل أومتيتي، ويمكن أن يجد البارسا مخرجا لأومتيتي في مكان آخر، وسعره المحدد هو 60 مليون يورو، هذه المبلغ سوف يستخدم في عملية نيمار وجريزمان.