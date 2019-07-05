انت الان تتابع مورينيو "يتحسر" على ضياع نادال من كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفائيل نادال

أشاد المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، بنجم التنس الإسباني، رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا، وقال إنه كان سيكون "لاعبا رائعا" لكرة القدم لو لم يقرر احتراف كرة المضرب ويصبح أحد اعظم اللاعبين على مر العصور.

وأكد مدرب مانشستر يونايتد السابق، أن نادال الذي يخوض بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في سعيه لإحراز لقبه الثالث على العشب الإنجليزي، يملك جميع المقومات المطلوبة للنجاح في عالم الكرة المستديرة.

وأورد مورينيو "إنه مذهل. كان بإمكانه أن يكون لاعبا رائعا لكرة القدم مع قدراته الجسدية، ذهنيته وموهبته".

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وسبق للمدرب البرتغالي أن عمل مع ميغيل أنخل، عم رافايل، عندما كان في الطاقم التدريبي لفريق برشلونة الإسباني.

وختم مورينيو قائلا "أنا سعيد لأنه ليس لاعب كرة قدم. في كرة المضرب هو ما هو عليه".