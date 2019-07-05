الامارات | وليد عباس يلتقي ربيري في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عباس يلتقي ربيري في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدافع فريق شباب الأهلي، الدولي وليد عباس، صورة عبر حسابه الشخصي على تطبيق «إنستغرام» تجمعه بلاعب فريق بايرن ميونيخ السابق والمنتخب الفرنسي، فرانك ربيري، بأحد المطاعم في دبي، ويقضي اللاعب الفرنسي إجازته الصيفية هذه الأيام في «دانة الدنيا». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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