الامارات | وردة تحت تصرف أغيري في مباراة جنوب إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن وردة تحت تصرف أغيري في مباراة جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إيهاب لهيطة، أن قرار مشاركة عمرو وردة في مباراة جنوب إفريقيا، المقررة إقامتها غداً، في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا، يعود للجهاز الفني في المقام الأول.
وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية أمس: «قرار مشاركة عمرو وردة في مباراة جنوب إفريقيا من عدمه، يعود إلى الجهاز الفني بقيادة المكسيكي، خافيير أغيري، وذلك بعدما تم رفع الإيقاف عن اللاعب».
وأضاف: «عمرو وردة خلال فترة إيقافه كان يتدرب بكل قوة، واللاعب جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة».
وأوضح: «أزمة عمرو وردة انتهت تماماً، وأغلقنا ملف الحديث عنها، جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز في المواجهات المقبلة، من أجل التتويج بالبطولة الإفريقية».
عمرو وردة خلال فترة إيقافه كان يتدرب بكل قوة.
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