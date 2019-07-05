الامارات | رينار: مواجهة بنين «مباراة نهائية»

شكرا لقرائتكم خبر عن رينار: مواجهة بنين «مباراة نهائية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، هيرفي رينار، أنه يعتبر مواجهة بنين، اليوم، في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا بمثابة مباراة نهائية.

وقال رينار في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي الذي عقد أمس: «نحن في منافسة شرسة، وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية لأننا يجب أن نفوز للتأهل لدور المقبل».

وأكد رينار صعوبة المباراة، وقال: «علينا الحذر أمام بنين، فالفريق الذي يتأهل من مجموعة صعبة لم يأتِ بالمصادفة، لذلك يجب أن نقدم كل ما نملك في المباراة».

Advertisements

وأضاف: «علينا التحلي بالتركيز وتجنب الأخطاء من أجل التأهل للدور المقبل، لتحقيق حلم ملايين العشاق بالمغرب، وعدم العودة سريعاً للمغرب». وأكد: «اللاعبون جاهزون لمباراة اليوم الصعبة للغاية، وهم ينفذون تعليماتي على أكمل وجه، وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية اليوم».

وتابع: «تابعت العديد من المباريات لبنين، خصوصاً مباراة الكاميرون التي ظهر فيها الفريق بشكل ممتاز على الجانب الدفاعي». وعن إقامة البطولة في مصر أكد رينار: «كل شيء رائع ويسير بشكل ممتاز، بداية من البث التلفزيوني وحتى ملاعب التدريب والمباريات، مصر قدمت بطولة ممتازة».

وعن إمكانية مواجهة الجزائر خلال فعاليات البطولة أوضح: «الجزائر تضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل رياض محرز، مع جهاز فني رائع بقيادة جمال بلماضي الذي تمكن من دمج العناصر الشابة بعناصر الخبرة، لذلك ستكون مباراة رائعة وقوية».