شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعلن رسمياً رحيل 4 لاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة في بيان رسمي، أمس، رحيل أربعة لاعبين عن صفوفه، هم: يعقوب الحوسني، ومحمد جمال، وسلطان الشامسي، وسالم عبدالله. إذ انتقل الحوسني (31 عاماً) إلى اتحاد كلباء لموسمين، ومحمد جمال (26 عاماً) إلى العين لأربعة سنوات، وانتقل الشامسي (23 عاماً) إلى بني ياس لموسمين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الجزيرة يعلن رسمياً رحيل 4 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.