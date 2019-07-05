الامارات | بن فطيس ومحمد حسن يشاركان في بطولة العالم للرماية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بن فطيس ومحمد حسن يشاركان في بطولة العالم للرماية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل إلى مدينة لوناتو الإيطالية كل من سيف فطيس ومحمد حسن ليشاركا في بطولة العالم لرماية الأطباق من الأبراج فئة «الاسكيت»، التي تقام اليوم وغداً.

ووفق بيان رسمي من البعثة، فقد أدى اللاعبان مرانهما أمس بنجاح.

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وشهد ثاني أيام البطولة تتويج المنتخب الإيطالي بطلاً لفئة «التراب»، بعد أن حقق 367 طبقاً، تلاه المنتخب الكويتي برصيد 363 طبقاً، ثم المنتخب البريطاني ثالثاً بالرصيد نفسه 363.

كما توج الرامي البريطاني جون ماثيو بطلاً لفردي الرجال، محققاً 45 طبقاً من أصل 50 طبقاً، تلاه الإيطالي ماورو دي فيليبس 39 طبقاً، ثم الكويتي خالد المضف 33 طبقاً، بينما جمع الرامي الإماراتي ظاهر العرياني ممثلنا في البطولة 112 طبقاً.

على صعيد آخر، تدور في كواليس البطولة أحاديث حول توجه الاتحاد الدولي إلى زيادة عدد الأطباق في الجولات اعتباراً من بعد الأولمبياد المقبل طوكيو 2020، أي من عام 2021، ليصل عدد أطباق البطولة إلى 200 طبق، بدلاً من 125 طبقاً، وذلك بعد تقارب مستوى الرماة إلى حد كبير.