الامارات | زوارق الإمارات تتحدى بحيرة ليمان في مونديال الـ «فورمولا 1»

شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الإمارات تتحدى بحيرة ليمان في مونديال الـ «فورمولا 1» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل زوارق الإمارات، اليوم، أجواء التنافس في جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة «فورمولا1»، الجولة الثالثة من بطولة العالم 2019، التي تبدأ أحداثها المهمة اعتباراً من الغد في مدينة ايفيان على مياه بحيرة ليمان «جينفا». ويشارك فريق فيكتوري بزورقيه «فيكتوري 3» بقيادة البطل أحمد الهاملي، و«فيكتوري 44» بقيادة بطل العالم أربع مرات الإيطالي اليكس كاريلا، الذي يحمل ذكريات رائعة في بحيرة ليمان التي شهدت تتويجه بالمركز الأول مرتين عامي 2016 و2017، في وقت يتأهب فيه زورقا «أبوظبي 1» بقيادة شون تورنتي، و«أبوظبي 2» بقيادة «القرش الأبيض» ثاني القمزي، من أجل مواصلة الدفاع عن لقب العالم.

وتعكف الفرق المشاركة في الجولة العالمية، اليوم، على تجهيز الزوارق وإعداد العدة لاختبار قدرات المحركات بداية بالتجارب الرسمية الأولى، التي تقرر أن تقام في الفترة الصباحية غداً، على أن تخوض الزوارق المشاركة أولى المراحل المهمة مع تصفيات أفضل زمن في الساعة الرابعة والثلث بالتوقيت المحلي لفرنسا (السادسة والثلث بتوقيت الإمارات).

ويتطلع أحمد الهاملي على متن زورقه فيكتوري 3 إلى معانقة النجاح، والعودة إلى منصات التتويج بعد إنهائه سباق الجولة الثانية في مدينة بورتيماو في المركز السابع، وحصوله على أربع نقاط، حيث سيكون الدافع كبيراً من أجل حصد المزيد من الألقاب في المنافسة على اللقب، وسط مشاركة 20 زورقاً تطمح جميعها إلى الفوز.

وتحدو الإيطالي كاريلا آمال عريضة في وضع بصمة مع الفريق، وتحقيق حلم الانتصار والفوز الذي طال انتظاره في ضوء التجهيزات الكبيرة والدعم الذي يلقاه الفريق من قبل مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، الذي يحرص على تقديم الدعم للمتسابقين والفريق الفني والإداري.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، محمد المطيوعي، إن «مجلس إدارة المؤسسة يضع الثقة كاملة في المتسابقين الهاملي وكاريلا والجهازين الفني والإداري للفريق لتحقيق الطموحات، والمضي قدماً في مشوار البطولة العالمية، والمنافسة على الألقاب».

وأضاف أن «الهاملي وكاريلا يعتبران اسمين كبيرين في عالم سباقات الزوارق السريعة (فورمولا1)، ولهما تاريخ ناصع»، مشيراً إلى أن المنافسة تعتبر من أقوى البطولات، نظراً لوجود نخبة من أبطال الرياضات البحرية وسباقات السرعة من أصحاب الخبرة والتمرس.

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يخوض فيكتوري تيم تحدي المشاركة في الحدث الكبير للمرة الخامسة توالياً.

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إجمالي طول لفة كورس السباق في جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة.

البرنامج

■السبت 6 يوليو 2019: التجارب وتصفيات أفضل زمن.

■الأحد 7 يوليو 2019: تجارب صباحية والسباق الرئيس.

أرقام من مسيرة ثاني القمزي «القرش الأبيض»

■136 جولة من جولات الفورمولا1 خاضها ثاني القمزي منذ انطلاقته في سباقات هذه الفئة، ومن المفترض أن يتجاوز 140 جولة مع نهاية هذا الموسم.

■ أحرز القمزي لقب جولات الفورمولا1 ثماني مرات، و18 مرة حل وصيفاً، و11 منصة في المركز الثالث، ويشتهر القمزي بالانطلاقة الخاطفة بين كل المشاركين.

■ المركز الثاني هو الأفضل للقمزي على مستوى الترتيب العام للبطولة وفضية هذه الفئة، حيث حل ثانياً مرتين في تاريخ مشاركاته، إحداهما كان قاب قوسين أو أدنى من اللقب العالمي.

■ يعتبر الرقم 5 المفضل للقمزي في سباقات زوارق الفورمولا1، ولكن تم تغييره رقمه هذا الموسم إلى «2»، لأن قانون اللعبة يفرض أهمية تواتر أرقام زورقي الفريق معاً.

■ حضر القمزي أربع مرات في جولة إيفيان، وحالياً هي الجولة الخامسة له في المنافسة على بحيرة ليمان الشهيرة.