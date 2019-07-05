الامارات | الفجيرة يتعاقد مع الوصلاوي عبدالله صالح

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع الوصلاوي عبدالله صالح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الفجيرة لكرة القدم في حسابها على «تويتر» التعاقد مع اللاعب عبدالله صالح قادماً من نادي الوصل لتمثيله في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وتعتبر الصفقة من التعاقدات المميزة للفجيرة في صفوف المواطنين، كونه أحد أفضل المدافعين في مركز الظهير الأيسر، وسبق دعوته إلى الأبيض. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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