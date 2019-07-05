شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يفاضل بين برازيلي وأوروبي لخلافة ميليسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم أنها تدرس حالياً المفاضلة بين لاعب برازيلي وآخر أوروبي من أجل تعويض رحيل الأروغوياني نيكولاس ميليسي، الذي أعير لنادي الوحدة لموسم واحد. وقال النادي في تغريدة على «تويتر»: «خلفاً للاعب الاروغوياني ميليسي، شركة الكرة بالنادي تفاضل بين لاعبين، أحدهما برازيلي والآخر أوروبي، يلعبان في مركز المحور، والقرار سيكون خلال الأيام المقبلة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الظفرة يفاضل بين برازيلي وأوروبي لخلافة ميليسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.