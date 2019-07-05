الامارات | دوساييه: أعلم كل صغيرة وكبيرة عن المنتخب المغربي

شكرا لقرائتكم خبر عن دوساييه: أعلم كل صغيرة وكبيرة عن المنتخب المغربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لمنتخب بنين لكرة القدم ميشيل دوساييه، أنه يعلم كل صغيرة وكبيرة عن المنتخب المغربي. ويلتقي منتخب بنين نظيره المغربي اليوم، في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وقال دوساييه: «واجهت المنتخب المغربي أكثر من مرة في وقت سابق، فهو يتميز بامتلاكه عدداً من اللاعبين الموهوبين، وهو من أكثر الفرق المؤهلة للفوز بالبطولة».

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي أمس، أنه لا يحظى بفريق قوي من الناحية الذهنية، ولكن كلما زادت المباراة صعوبة زاد مستواهم، مشيراً إلى أن كل العوامل غير مناسبة، ولكن فريقه يمتلك الشجاعة ليظهر أداءه.

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وتابع: «فريقنا الأقل حصولاً على الراحة بعد لقاء الكاميرون في دور المجموعات، ولكننا نحاول التأقلم مع الوضع الراهن، حالة فريقنا ولاعبينا سنحددها في مران اليوم، وسيكون لدينا اجتماع للتعرف إلى المشكلات الصغيرة ومحاولة حلها».

وعن لقاء اليوم، أكد: «لا أسعى للانتقام من المغرب بعد الخسارة الأخيرة، كل مباراة لها دوافعها، أنا على دراية كبيرة بصعوبة المهمة التي أواجهها، أنا لا ألعب كرة القدم، اللاعبون قادرون على إثبات أنفسهم أمام أسود الأطلس، لقد كنا أقل الفرق حصولاً على الراحة، ولن نطلب تأجيل المباراة بالتأكيد، هذه هي الظروف التي نشارك فيها، لقد قلت إن كل العناصر ليست في مصلحتنا ولكن سنتأقلم معها».

وكان دوساييه خسر أمام المنتخب المغربي في النسخة الماضية ببطولة كأس أمم إفريقيا عندما كان مدرباً لمنتخب كوت ديفوار.

وأنهى حديثه قائلاً: «نشعر بالفخر لأننا وصلنا إلى هذا الدور، ونسعى إلى ترك انطباع إيجابي في المباراة تلو الأخرى، الشعب البنيني كان ينتظر التقدم منذ سنوات، ونأمل التقدم إلى أعلى درجة، والخروج من هنا ونحن رافعي رؤوسنا حتى يشعر أبناء بنين بالفخر بمنتخبهم القومي».