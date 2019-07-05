شكرا لقرائتكم بيراميدز يعلن استحواذ سالم الشامسى على حصة النادى بالكامل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى بيراميدز عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسى على نادى بيراميدز، مؤكداً إن الاستحواذ انعكاساً للعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات ودعما لتجربة الاستثمار الرياضى فى مصر.

كما تضمن بيان بيراميدز توجيه الشكر للمستشار تركى آل الشيخ المالك السابق لنادى بيراميدز على رؤيته الثاقبة وما بذله من جهد من أجل إنجاح تلك التجربة للنادى.

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ويؤكد سالم الشامسى من خلال البيان الرسمى عبر نادى بيراميدز على رغبته الجادة فى استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذى يعود بالنفع والخير على مصر وجماهير الكرة المصرية.