شكرا لقرائتكم بعد خناقة لاسارتى.. تغريم صلاح محسن 200 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، تغريم صلاح محسن مهاجم الفريق 200 الف جنيه، بعد أحداث مواجهة المتحدة الودية التى أقيمت أمس الأربعاء، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

جاء هذا القرار بعد اعتراض اللاعب على استبعاده من مواجهة المتحدة الودية ليغادر اللاعب ملعب التتش قبل انطلاق المباراة وكان محمد هاني قد دخل هو الأخر فى مشادة مع الأوروجويانى مارتن لارساتى المدير الفنى للفريق الأحمر فى غرف خلع الملابس بعد انتهاء مباراة المتحدة بسبب الدفع به فى عدد دقائق قليل.

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ومن المقرر أن يسافر صلاح محسن ومحمد هاني مع الأهلى لأسبانيا بعد غداً السبت لخوض معسكر إعداد، سخوض خلاله ثلاث مباريات ودية أيام 7 ، 11، 15 من شهر يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن بطولة الدورى الممتاز متوقفة حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، حيث قام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة.