شكرا لقرائتكم صور.. نجم الطلائع الجيش يحتفل بزفافه فى الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم إسلام سري لاعب طلائع الجيش حفل زفافه في الوقت الحالى بأحد فنادق الاسماعيلية، حيث حرص الجهاز الفني و الاداري لنادي طلائع الجيش علي حضور حفل زفاف اللاعب حيث حضر محمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الاداري وسيد السويركي مدرب حراس المرمى وكان مسئولى طلائع الجيش قد قرروا تعيين أحمد عبد العزيز مدرباً فى الجهاز المعاون للبلجيكى لوك ايميل . وتعاقد طلائع الجيش مع أربع لاعبين فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسي ثنائي بيراميدز. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى في المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39. Advertisements جدير بالذكر أن النجوم والداخلية وبتروجت قد هبطوا رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث"، يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.

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