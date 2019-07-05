شكرا لقرائتكم منتخب شباب مصر يخسر أمام النرويج بكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس الخسارة من نظيره النرويجى بنتيجة 26 /25 بثان أيام بطولة السويد الدولية الودية التى يشارك فيها المنتخب، ضمن اطار الاستعدادات للمشاركة فى كاس العالم بإسبانيا المقرر انطلاقه يوم 16 يوليو الحالى.

ويلتقى منتخب مصر غداً الجمعة مع الدنمارك فى نفس البطولة بعدما خسر فى أولى لقاءاته أمام السويد بنتيجة 37 / 28 ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد إلى بطولة ودية أخرى فى فرنسا تضم منتخبات البرتغال واليابان وصاحب الأرض عقب إنتهاء منافسات السويد.

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وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين، عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى للشباب يشارك فى مونديال إسبانيا بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب التونسى.