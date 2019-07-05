شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب اليد أمام النرويج فى بطولة السويد استعداداً لمونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس من نظيره النرويجى بنتيجة 26 /25 بثان أيام بطولة السويد الدولية الودية التى يشارك فيها المنتخب، فى إطار الاستعدادات للمشاركة فى كاس العالم بإسبانيا المقرر انطلاقه يوم 16 يوليو الحالى. ويلتفى منتخب مصر غدا الجمعة مع الدنمارك فى نفس البطولة بعدما خسر فى أولى لقاءاته أمام السويد بنتيجة 37 / 28 ومن المقرر أن يتوجه منتخب اليد إلى بطولة ودية أخرى فى فرنسا تضم منتخبات البرتغال واليابان وصاحب الأرض عقب إنتهاء منافسات السويد. Advertisements وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين، عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد. ويشارك المنتخب الوطنى للشباب فى مونديال إسبانيا بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب التونسى.

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