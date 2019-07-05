شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تايم سبورت تنقل تدريب المنتخب استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض منتخب مصر بقيادة المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى للفراعنة التدريبات المسائية على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى يستضيفها ستاد القاهرة الدولى ونقلت قناة تايم سبورت مران الفراعنة.

قرر الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة إراحة محمد صلاح نجم منتخب مصر من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم، وذلك بعد إصابته بنزلة برد شديدة حتى لا تتفاقم حالته.

انضم مروان محسن لاعب المنتخب الوطني إلى التدريبات الجماعية اليوم بعد يومين من التدريبات الفردية إثر شعوره بالإجهاد بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام أوغندا في ختام الدور الأول لبطولة الأمم الأفريقية فيما يواصل أحمد حسن "كوكا" تدريباته العلاجية بعد إصابته في المباراة نفسها بكدمة فى أنكل القدم ويغيب عن مباراة جنوب أفريقيا.

كما حرص المكسيكي خافيير أجيري على إقامة فقرة يومية للاعبين خاصة بضربات الترجيح ، وأدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية ثم تقسيمة قبل نهاية المران الذى أقيم باستاد الكلية الحربية.