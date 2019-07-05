شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة بيع نادى الجونة لرجل أعمال عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم نادي الجونة ببيع جميع أسهمه لأحد رجال الأعمال العرب، وما أعقب ذلك من تغييرات إدارية كبيرة سواء على مستوى مجلس الإدارة أو جهاز الكرة بالنادي، وتواصل سوبر كورة مع أكثر من مسئول بالنادي، لاستيضاح حقيقة بيع النادي وتولى حسام غالى مهمة رئاسته، وتولى النجم حازم إمام لمنصب مدير التعاقدات.

وقال مصدر داخل نادي الجونة لسوبر كورة: "لا صحة مطلقاً لبيع أسهم نادي الجونة.. النادي مستقر ويستعد للموسم الجديد بقوة وهو ما ظهر فى التعاقد مع إحدى الشركات البرتغالية لاستخدام تطبيق الكتروني حديث يربط جميع إدارات النادي ببعضها فى نقلة نوعية جديدة لنظام إدارة كرة القدم فى مصر".

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