شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فيديوهات وتدريبات منفردة وتطبيق يوم كامل.. هكذا يستعد الفراعنة للأولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر بقيادة مديره الفنى المكسيكى خافيير أجيرى إلى خوض لقاء دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أمام جنوب أفريقيا فى المباراة التى ستجمعهما فى تمام التاسعة من مساء بعد غد السبت بإستاد القاهرة الدولى، ويرصد ”الخليج 365” أبرز إستعدادت الفراعنة لمواجهة " أولاد " جنوب أفريقيا فى التقرير التالى :

قام الجهاز الإداري لمنتخب مصر بإحضار 3 فيديوهات لمباريات جنوب أفريقيا الاخيرة بأمم أفريقيا أمام المغرب وكوت ديفوار وناميبيا بدور المجموعات بأمم أفريقيا وطلب المكسيكى أجيري المدير الفنى للمنتخب من الجهاز المعاون تحليل نقاط القوة و الضعف فى منتخب جنوب أفريقيا من أجل شرحها للاعبين خلال الساعات المقبلة .

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كما حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر على خوض مروان محسن مهاجم الفراعنة تدريبات منفردة بعد شعوره بالإجهاد في أعقاب مباراة أوغندا ، بينما يؤدى باقي لاعبي المنتخب الوطني تدريباتهم الجماعية اتحت إشراف الجهاز الفني .

فيما يطبق أجيرى نظام اليوم الكامل على اللاعبين فى التدريبات ، حيث يخوض منتخب مصر تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة جنوب أفريمرواقيا على أن يخوض الفراعنة تدريب بدني صباحاً بفندق الإقامة.