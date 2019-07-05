عزيز بودربالة: أندية مصرية تريد التعاقد مع رينارد لقيادتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عزيز بودربالة نجم منتخب المغرب السابق أنه يوجد أندية مصرية خلال الفترة المقبلة ترغب فى التعاقد مع الفرنسى هيرفي رينارد المدير الفنى لمنتخب أسود الأطلس لتولى المهمة عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الأن والظهور فى الدورى المصرى الموسم المقبل . وأوضح عزيز بودربالة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن جميع المغاربة تريد استمرار رينارد فى قيادة المنتخب المغربى خلال السنوات القادمة بسبب الأمور الفنية التى يتميز بيها خلال إدارة المباريات فى كثير من المحافل الدولية مثل كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية . ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره البنيني، في السادسة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب السلام، في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية توتال مصر 2019. Advertisements وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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