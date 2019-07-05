اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ابتعاد محمد صلاح عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا فى المواجهة المقرر لها بعد غد السبت.

نزلة برد تبعد محمد صلاح عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إراحة محمد صلاح نجم منتخب مصر من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم، وذلك بعد إصابته بنزلة برد شديدة حتى لا تتفاقم حالته.

مران الزمالك.. عودة محمد حسن.. وتدريب لمدة 60 دقيقة

بدأ الزمالك مرانه اليوم على ملعب براكليشا ليماسوس فى قبرص، بإحماء اللاعبين تحت قيادة أمير عزمى المدرب المساعد بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات للتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف الجهاز الفنى بالكامل تحت قيادة خالد جلال ثم جاء الختام بتدريبات تكتيكية.