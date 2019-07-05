اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ابتعاد محمد صلاح عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا فى المواجهة المقرر لها بعد غد السبت.
نزلة برد تبعد محمد صلاح عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إراحة محمد صلاح نجم منتخب مصر من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم، وذلك بعد إصابته بنزلة برد شديدة حتى لا تتفاقم حالته.
مران الزمالك.. عودة محمد حسن.. وتدريب لمدة 60 دقيقة
بدأ الزمالك مرانه اليوم على ملعب براكليشا ليماسوس فى قبرص، بإحماء اللاعبين تحت قيادة أمير عزمى المدرب المساعد بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات للتدريب على لعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف الجهاز الفنى بالكامل تحت قيادة خالد جلال ثم جاء الختام بتدريبات تكتيكية.
الأهلى يتدرب صباح الجمعة قبل السفر لمعسكر إسبانيا
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة صباح غدٍ، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
سوبر كورة.. 4 صفقات مستعصية على الأهلى فى الميركاتو
يستعد الأهلى لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات السوبر لسد الثغرات الموجودة فى صفوفه خاصة فى خط الدفاع والوسط المدافع والهجوم الصريح، حيث ترصد الإدارة الحمراء ميزانية كبيرة لإبرام صفقات سبر فى الميركاتو الحالى وضم لاعبين قادرين على تحقيق الإضافة القوية لأبناء التتش ومساعدته على تحقيق الألقاب المحلية والقارية.
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