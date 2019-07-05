7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 7 / 2019 توضيح مسئولى اتحاد الكرة لموقفهم من انتقال كهربا للأهلى من الزمالك بعد الأنباء الأخيرة حول ذلك.
نزلة برد تبعد محمد صلاح عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، إراحة محمد صلاح نجم منتخب مصر من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم، وذلك بعد إصابته بنزلة برد شديدة حتى لا تتفاقم حالته.
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