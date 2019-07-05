شكرا لقرائتكم خبر عن سالم الشامسى يعلن استحواذه الكامل على بيراميدز..ويؤكد دعمه للاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسى على نادى بيراميدز، مؤكداً إن الاستحواذ انعكاساً للعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات ودعما لتجربة الاستثمار الرياضى فى مصر.

كما تضمن بيان بيراميدز، توجيه الشكر للمستشار تركى آل الشيخ المالك السابق لنادى بيراميدز على رؤيته الثاقبة وما بذله من جهد من أجل إنجاح تلك التجربة للنادى.

ويؤكد سالم الشامسى من خلال البيان الرسمى عبر نادى بيراميدز على رغبته الجادة فى استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذى يعود بالنفع والخير على مصر وجماهير الكرة المصرية.