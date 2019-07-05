شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة يعلن جاهزية محمد صلاح لمواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى والفراعنة سوف يشارك فى التدريبات غدأ بعد غيابه عن مران اليوم بسبب نزلة برد وتم التدخل الطبى من قبل محمد أبو العلا طبيب المنتخب الذى قرر إراحة اللاعب من التدريبات اليوم بالاتفاق مع أجيرى المدير الفنى للفراعنة.

وأضاف إيهاب لهيطة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "تايم سبورت" أنه تم تخفيف الحمل التدريبى للاعبين خلال الفترة الماضية والتركيز على الفنيات من قبل الجهاز الفنى للمنتخب استعدادا لمباراة جنوب أفريقيا فى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها بعد غد السبت وأنه لا يوجد تهاون فى المباريات القادمة .

وأشار إيهاب لهيطة أن جميع اللاعبين جهازين للمباراة ما عدا أحمد حسن كوكا الذى يخضع الى فترة علاج تتراوح بين الـ5 الى 7 أيام وأنه يشارك فى التدريبات بالجيمانزيوم من أجل المحافظة على لياقته البدنية.

يستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراته أمام جنوب أفريقيا، فى إطار منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت، على استاد القاهرة، بعدما تصدر الفراعنة المجموعة الأولى محققًا العلامة الكاملة بالفوز فى 3 مباريات أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، ليحصد 9 نقاط بدور المجموعات، دون أن تستقبل شباكه أى أهداف .