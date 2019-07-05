شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت فقوسة يخرج مصابا فى خسارة الإسماعيلى من القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المباراة الودية التي جمعت الاسماعيلي مع القناة، تعرض مدحت فقوسة جناح وصانع ألعاب الفريق الشاب لاصابة قوية ويجرى الجهاز الطبى حاليا فحوصات للاعب من أجل تحديد حجم الإصابة.

كما شهدت المباراة حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ومحمد صادق نجم القناة السابق والحالى للدراويش بجانب محمد محسن أبوجربشة مدرب الفريق الاسبق وظهرت علامات الود بين الجهاز الفنى للفريقين فضلا عن حرص أحمد على ظهير الدراويش السابق والحالى للقناة على معانقة اعضاء ولاعبى الدراويش.

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وكان الإسماعيلي قد خسر من نظيره القناة، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس وحرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة محمود جابر علي إشراك عدد كبير من اللاعبين والناشئين لتجهيزهم فنيا وبدنيا للموسم الجديد وبدأ الإسماعيلى استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمستمرة حتى 19 من شهر يوليو الجارى، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.