والد نيمار دا سيلفا في مرمى الاتهامات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تزال الأنباء تتوارد عن احتمالية عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى صفوف فريقه القديم برشلونة الإسباني، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أصبح اللاعب صاحب الصفقة الأغلى في العالم عندما انتقل للدوري الفرنسي بـ 222 مليون يورو.

إدواردو موسى – الذي عمل مستشارا للاعب نيمار لمدة خمس سنوات – حمل والد نيمار مسئولية انهيار مسيرة اللاعب، وانخفاض مستواه بشكل كبير منذ رحيله إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين.

منذ ذلك الحين تعرض نيمار لسلسلة من الإصابات أبعدته عن معظم مباريات سان جيرمان، كما تعرض للإيقاف أكثر من مرة بسبب سلوكه، ويواجه مؤخراً تهمة الاغتصاب.

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وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية قال إدواردو موسى في تصريحات له: نيمار والمقربون منه يحصدون ما زرعوه، نيمار مخلص لأولئك الذين كانوا معه منذ البداية، وخاصة والده، لكن هذا يضر به، والد نيمار يفتقد للاحترافية، ويسيطر على كل جوانب حياة حياة ابنه.

وأضاف: نيمار شخص رائع لكن الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام عنه هي عكس ذلك تمامًا، ووالده المسئول.

موسى وجه نصيحة لنيمار قال فيها: على نيمار أن يستعيد شغفه باللعبة، أن ينسى صورته وأن يتخلى عن التزاماته التجارية وأن يتخلى عن فكرة كونه رقم 1 إنه في حاجة للتحرر ولعب كرة القدم.

وأضاف، إذا نظرت إلى الشبكات الاجتماعية فإن نيمار وفريقه يتحدثون فقط عن الأعمال التجارية: المطاعم والحفلات، لم يعد يتحدث عن الرياضة، لذلك عليه استعادة حبه لكرة القدم وهذا يعتمد عليه فقط .