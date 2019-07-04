«لفافة الحشيش» تسبب أزمة للاعبة الأمريكية أليكس مورغان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت أليكس مورغان، لاعبة كرة القدم الأمريكية، لانتقادات واسعة بشأن الطريقة المثيرة للجدل التي احتفلت بها مؤخرا، بعدما أحرزت هدفا ضد منتخب إنجتلرا، في كأس العالم للسيدات، وقامت بحركة تشبه احتساء الشاي.

أليكس مورغان كانت قد شاركت في تأهل فريقها إلى الدور النهائي، عقب الفوز على إنجلترا بهدفين دون مقابل، إلا أنها تعرضت لانتقادات واسعة، واعتبر البعض ما قامت به إساءة لبريطانيا، وقال آخرون إن حركة يدها تشبه تدخين “الحشيش” ولا ترمز إلى الشاي.

اللاعبة التي تبلغ من العمر 30 عاما ردت على ذلك موضحة أن احتفالها، أي تقليد شرب الشاي، كان ردا على كل هجوم تم شنه ضد المنتخب الأمريكي للسيدات.

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أليكس أضافت أنها حرصت على الاحتفال بطريقتها الخاصة حين رفعت اليد صوب شفتيها كما لو أنها تشرب الشاي، حتى توجه رسالة لمن اتهموا لاعبات الفريق الأمريكي بالغرور، خلال الآونة الأخيرة.

صحيفة “إندبندت” البريطانية، نقلت عن اللاعبة قولها: إنها تشعر بأن الفريق تلقى نصيبا كبيرا من الانتقادات، ولم يسلك طريقه بسهولة خلال بطولة كأس العالم للسيدات في فرنسا، “وهذا هو الشاي”.

الطريف في الأمر، أن اليوم الذي جرت فيه مباراة نصف النهائي من كأس العالم للسيدات في فرنسا، هو عيد ميلاد مورغان الثلاثون.. وإذا كان البعض قد استحسن تلك الطريقة في الاحتفال ورآها على قدر من المرح، فإن بعض القنوات الفضائية البريطانية لم يرقها ما قامت به اللاعبة الأمريكية.

وذهب بعض المعلقين إلى أبعد من ذلك، فرجحوا ألا تكون الحركة احتساءً للشاي، وإنما وضعا للفافة “حشيش” بين الشفتين، إذ بدت مورغان كشابة تسحب الدخان بشراهة.. واعتبر البعض أن الهدف من الحركة هو السخرية من إنجلترا التي يشكل الشاي مشروبا رئيسيا على موائدها.