سيرجو راموس يحتفل بعيد ميلاد شقيقته في رحلة بحرية بالغردقة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لم يضيع النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، وقتا كثيرا بمجرد وصوله إلى مدينة الغردة بالبحر الأحمر، للاستمتاع بأجازته وقضاء شهر العسل.
قائد المنتخب الإسبانى، بمجرد وصوله حصل على نزهة في مياه البحر الأحمر على ظهر يخت خاص، برفقة شقيقته إيلي محتفلا بعيد ميلادها.
راموس نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، أول صورة له برفقة شقيقته، خلال زيارته للغردقة وخلال رحلة بحرية لهما، مهنئها خلالها بعيد ميلادها.. وعلق مخاطبا شقيقته قائلا: إنها بالنسبة له الأخت والصديق منذ ولادتهما، وإن إخلاصها وحبها له أعطاه الحياة، مهنئها إياها بعيد ميلادها.
مدافع الفريق الملكي كان قد بدأ برنامجه الترفيهي يوم الأربعاء بعد وصوله مباشرة مدينة الغردقة، وذلك من خلال رحلة بحرية لإحدى الجزر بصحبة عائلته.
لاعب “الميرنجي” كان قد وصل إلى مدينة الغردقة، وانطلق فور وصوله المطار إلى مقر إقامته، وعلق الفندق المستضيف لراموس بوسترات ضخمة داخل الفندق احتفالا به، حيث كان من ضمن البوسترات الضخمة صورة لحفل زفافة الأخير مع زوجته وأولاده.
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