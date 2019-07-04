أبرزهم بول بوجبا.. نجوم يسلمون رؤوسهم لـ«حلاق البريميرليج».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دائما ما يثير النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حديث وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بتنوع تسريحات الشعر ذات “البهرجة” وتنوعا للألوان، وخطفا للأنظار، ولكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن شابا عراقيا هو مصمم تلك التسريحات.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فإن أحمد السنوي هو حلاق عراقي شاب، يبلغ من العمر 29 عاما، أتاحت له موهبته أن يصبح “حلاق نجوم البريميرليج” الرسمي.

السنوي بدأ ممارسة الحلاقة كموهبة في المنزل، بعد أن هاجر مع عائلته من بغداد للعاصمة الإنجليزية لندن، عندما كان يبلغ من العمر 8 أعوام، ليصقل موهبته بحلاقة شعره بنفسه، ثم حلاقة شعر أفراد عائلته وأبناء الجيران.

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الشاب العراقي في عام 2013، قرر وشقيقه افتتاح محل حلاقة أطلقا عليه اسم “A Star Barbers”، قبل أن يحصل على عمل يتمثل بحلاقة الشعر للاعبي نادي تشلسي الإنجليزي تحت 21 عاما.

السنوي قال في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي نيوز عربية”: بينما كنت أقوم بحلاقة الشعر للاعبي تشلسي الشباب، تلقيت في يوم من الأيام مكالمة هاتفية من قائد الفريق الأول لتشلسي، جون تيري، الذي طلب مني الحضور لمركز التدريب، وحلاقة شعره.

ومن هنا بدأت الحكاية، فبعد حلاقته لشعر قائد المنتخب الإنجليزي السابق جون تيري، بدأ زملاء اللاعب في تشلسي بطلب السنوي لحلاقة شعرهم.

وبمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي، وترويج نجوم تشلسي له، أصبح السنوي شيئا فشيئا، الحلاق الأول لنجوم كرة القدم.

الشاب العراقي كان قد ظهر برفقة عدد من اللاعبين منهم مبابي ونجولو كانتي وإيدين هازارد وجيسي لينجارد ورياض محرز.